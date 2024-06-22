Россиянам назвали признаки заболевания, грозящего слепотой

Яркие вспышки и плавающие объекты в поле зрения могут быть признаками пигментного ретинита. Это заболевание может привести к необратимой слепоте. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал офтальмолог Дмитрий Дементьев, сообщает «Лента.ру».

При пигментном ретините поражаются фоторецепторы — клетки, отвечающие за обработку изображений. В результате мозг не может получить изображение, то есть фактически развивается слепота. Излечить ее невозможно, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

На пигментный ретинит могут указывать: ухудшение зрения в темноте, уменьшение полей зрения, нарушение восприятия цвета. Падение остроты зрения, яркие вспышки или плавающие предметы перед глазами также требуют обращения к врачу.

До этого врачи рассказали, что гимнастика для глаз помогает уменьшить усталость глаз, но нет научных доказательств ее пользы для зрения.

Ранее ученые назвали важный фактор риска деменции.