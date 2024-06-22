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Врач назвал лучшие виды спорта для здоровья женской груди

Онколог Асташов: регулярная физическая активность снижает риск рака груди

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Depositphotos

Отказ от вредных привычек и бюстгальтеров с косточками, здоровое питание и регулярная физическая активность снижают риск развития рака молочной железы. Об этом News.ru рассказал онколог Владимир Асташов.

«Важно избегать лишнего веса, а значит, правильно питаться. Меньше канцерогенов в пище — копченостей, шашлыков. Меньше соленого, жирного, фастфуда. Больше фруктов и овощей, морепродуктов. Мясо — желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D», — рассказал врач.

Наиболее полезными видами спорта онколог назвал плавание, катание на велосипеде, волейбол, так как они укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови в ней. Также врач рекомендовал не носить бюстгальтеры с косточками, либо выбирать наименее травмирующий и не сдавливающий грудь. Важно избегать загара, особенно блондинам и рыжеволосым. В период с 11 до 15 часов солнечного воздействия лучше избегать.

Ранее врач рассказала, что вяленые томаты снижают риск рака простаты.

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