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Врач развеяла миф об изнашивании суставов из-за нагрузок

Травматолог Гаевская: физическая нагрузка не приводит к изнашиванию суставов

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Физическая активность не уменьшает толщину хряща, напротив, регулярное движение — обязательное условие здоровья суставов. Об этом «Газете.Ru» рассказала травматолог-ортопед клиники DocMed Ольга Гаевская.

«Синовиальная жидкость уменьшает трение между суставными поверхностями и амортизирует их при движении. В состоянии покоя хрящ как губка впитывает в себя часть синовиальной жидкости, а затем, во время движения, жидкость снова возвращается в сустав. Таким образом происходят постоянная циркуляция биологически активных молекул и питание суставного хряща. Соответственно, одним из главных условий здорового сустава является регулярное движение. Вопреки распространенному мнению о том, что суставной хрящ «изнашивается» при физической нагрузке, исследования не показали уменьшения толщины хряща у спортсменов по сравнению с людьми, не занимающимися профессиональным спортом», — пояснила врач.

Однако при избыточном весе сила трения между суставными поверхностями увеличивается. Это может привести к повреждению хрящевой ткани. Поэтому важно поддерживать здоровый вес, который во многом зависит от физической активности, здорового питания, соблюдения режима дня и других факторов.

«Еще одним неотъемлемым фактором здоровья суставов является сбалансированное питание. При этом нет необходимости принимать какие-либо дополнительные пищевые добавки. Все нужные элементы наш организм способен получить из той пищи, которая в него поступает. Однако крайности в виде низкокалорийных диет, монодиет или жестких ограничений в потреблении отдельных видов пищи могут привести к дефициту необходимых для здоровья суставов веществ», — отметила Гаевская.

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