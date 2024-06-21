Ученые впервые испытали лекарства от ВИЧ для лечения опухолей мозга

Британские ученые из Центра передового исследования опухолей головного мозга при Плимутском университете начали клинические испытания препаратов для лечения ВИЧ и СПИДа для борьбы с множественными опухолями головного мозга. Исследование опубликовано на портале научных материалов Eureka Alert.

В рамках проекта RETREAT команда изучит эффект от таких лекарств как ритонавир и лопинавир для пациентов с нейрофиброматозом 2 типа (NF2).

NF2 — редкое наследственное генетическое заболевание, которое вызывает различные виды опухолей: шванному, эпендимому и мемнгиому. Новообразования развиваются на окружающей мозг мембране.

В ходе нового эксперимента пациенты будут получать два препарата в течение 30 дней, после чего пройдут биопсию и анализ крови. Предварительные изыскания показали, что лекарства против ретровирусов способны замедлять развитие опухолей и повышать выживаемость больных.

По словам руководителей RETREAT, если результаты окажутся положительными и исследование перерастет в более крупное клиническое испытание, это станет наиболее значительным изменением для пациентов с NF2, для которых не существует эффективного лечения.

Ранее ученые создали анализ, показывающий риск развития рака за несколько лет до появления опухоли.