На Гавайях выпустили в природу миллионы комаров ради спасения редких птиц

Гавайи стали площадкой для эксперимента по сохранению вымирающих видов птиц. Речь идет о семействе гавайских цветочниц, которые оказались очень уязвимы перед переносимой комарами малярией. Об этом сообщается на официальном сайте Службы национальных парков (NPS) США.

К настоящему времени 33 вида цветочниц полностью вымерли, а многие из 17 оставшихся находятся на грани исчезновения, причем для некоторых разновидностей конец может наступить в течение года без срочного вмешательства. Летальность при заражении малярией среди этих пернатых доходит до 90%.

По данным NPS, популяция одного вида цветочниц, акикики, сократилась с 450 особей в 2018 году до пяти особей в 2023 году, при этом известно, что в дикой природе на острове Кауаи осталась только одна птица.

Чтобы защитить оставшихся животных, ученые прибегли к необычному способу — выпуску в природу с вертолетов большого количества комаров. Острова заполняют комарами-самцами, переносящими бактерию Wolbachia. Этот штамм действует как противозачаточное, лишая насекомых способности давать потомство.

На сегодня на Гавайях выпущено уже более 10 млн инфицированных комаров. Эффективность метода планируют оценить еще до конца лета.

Ранее ученые и защитники природы спасли от исчезновения вымиравших пиринейских рысей.