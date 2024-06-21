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Ученые раскрыли тайну рыбьего слуха под водой

Nature: рыбы определяют подводное направление звука по скорости частиц

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Shutterstock/FOTODOM

Немецкие биологи из университетского медицинского комплекса Шарите в Берлине выяснили, каким образом рыбы определяют направление звука в водной среде. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Человек под водой не способен понять, откуда исходит звук. Звуковые волны распространяются в воде в пять раз быстрее, чем на суше, и их не заглушает череп. Из-за этого мозг человека и любого другого наземного позвоночного не может использовать привычный метод локализации источника шума, поскольку он основан на анализе разницы во времени между приходом звука в правое и левое ухо.

Ученые провели эксперимент с рыбками вида Danionella cerebrum. Эти существа полностью прозрачны и обладают самым маленьким мозгом среди позвоночных. Исследователи воспроизводили громкие звуки через подводные динамики и наблюдали, как существа распознают источники акустических колебаний.

Опыты показали, что рыбы воспринимают направление звука через скорость частиц водной среды.

«Звуковое давление приводит в движение сжимаемый плавательный пузырь, который, в свою очередь, распознается волосковыми клетками внутреннего уха. Через этот второй, непрямой слуховой канал звуковое давление дает рыбе ориентир, необходимый для направленного слуха», — объяснили специалисты.

Исследователи планируют продолжить свою работу, чтобы определить, какие именно нервные клетки активируются при воспроизведении звуков под водой.

Ранее ученые узнали, что рыбки Danionella cerebrum могут реветь громче реактивного двигателя.

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