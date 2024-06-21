Исследователи обнаружили место древнейшего кораблекрушения в истории

Самое старое место кораблекрушения в известной истории было обнаружено на дне Средиземного моря в 90 километрах от берегов Израиля. Там затонуло торговое судно возрастом около 3,3 тыс. лет, сообщается на сайте Управления древностей Израиля (IAA).

Обломки корабля с сохранившимся грузом нашли специалисты британской энергетической компании Energean во время экологической разведки. Борт находился на глубине 1,8 километра.

В ходе дальнейшего исследования ученые выяснили, что на борту затонувшей лодки лежат сотни целых амфор, в которых, по всей видимости, перевозили оливковое масло или вино в эпоху бронзового века.

В IAA отметили, что кораблекрушение случилось довольно далеко от берега, что говорит о способности древних мореплавателей ориентироваться в море по звездам.

Точная причина постигшего мореходов несчастья неизвестна — судно могло затонуть как в результате шторма, так и из-за нападения пиратов, появившихся вскоре после начала активной морской торговли в бронзовом веке.

Ранее в Ладожском озере нашли столетнее судно, которое могло принадлежать пиратам.