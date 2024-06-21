Россиянам рассказали, как снизить риск инфаркта при употреблении алкоголя

Тренировка после употребления алкоголя может привести к инфаркту. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни и спорт. И есть люди, которые считают, что, занимаясь физической активностью, они как бы покрывают тот вред, который наносят себе при употреблении алкоголя или курении. Но стоит знать, что такого равновесия вряд ли получится достичь, учитывая, что после употребления алкоголя нужно выждать некоторое время, прежде чем заниматься спортом», — рассказал Виталий Холдин.

Врач объяснил, что после употребления алкоголя важно дать организму восстановиться. Иначе возможны инфаркт или внезапная остановка сердца.

До этого кардиолог Саламатина рассказала, что не рекомендуется употреблять алкоголь для профилактики болезней сердца. Наукой давно доказано – безопасных доз алкоголя не существует, подчеркнула врач.

Ранее врач рассказала, что вяленые томаты снижают риск рака простаты.