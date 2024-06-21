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Россиянам рассказали, как йога отодвигает наступление деменции

Йогин Константинов: йога помогает сохранить ум и память в пожилом возрасте

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Некоторые научные статьи утверждают, что йога помогает отодвинуть деменцию. Как рассказал «Газете.Ru» йогин директор Московского Аштанга Йога Центра, авторизованный преподаватель аштанга йоги традиции Шри К. Паттабхи Джойса Михаил Константинов, в его практике встречались пожилые люди, которые занимались йогой до самой глубокой старости, сохраняя здравый ум.

«Я встречался с людьми, которые занимаются йогой и в 70 лет, и в 80 лет и больше, находясь при этом в здравом уме и памяти. А вот чтобы люди начинали заниматься с диагнозом, — такого в моей практике не было. Но, думаю, это от того, что деменцию «ловят» уже на поздних стадиях. Сравнивая пожилых людей, которые занимаются йогой, с их ровесниками, которые йогой не занимаются, я делаю однозначный вывод, что йога помогает держать ум свой в здоровом состоянии», – рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, йога подразумевает работу, направленную на гармонизацию работы всех внутренних систем пищеварительной системы, кровеносной, выделительной, нормализацию давления.

«Также мы работаем с опорно-двигательным аппаратом. Учим полноценно использовать объем легких, то есть дыхание становится более продуктивным. Печень, селезенка, желудок, кишечник — все начинает работать более оптимально. Многие асаны созданы для того, чтобы воздействовать на внутренние органы определенным образом: где-то сжать, где-то растянуть, создать лишнее пространство, замедлить или ускорить кровообращение», – рассказал йогин.

Подробнее о том, что может дать человеку практика йоги, как выйти с «уровня коврика», двигаясь дальше в освоении йоги, и что она может дать человеку в духовном смысле – в интервью Константинова «Газете.Ru».

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