Описан механизм воздействия на организм дыхательных практик

Дыхательные практики с точки зрения физиологии воздействуют на увеличение и уменьшение кислорода и углекислого газа в крови, на частоту сердцебиения, об этом «Газете.Ru» рассказал йогин, директор Московского Аштанга Йога Центра, авторизованный преподаватель аштанга йоги традиции Шри К. Паттабхи Джойса Михаил Константинов.

«Например, дыхательной техникой, сидя, не двигаясь, можно разогнать пульс до 150–200 ударов в минуту. Естественно, все эти факторы очень тесно связаны как с работой мышц, так и с работой нашего мозга», – рассказал йогин.

По его словам, дыхательная практика — это корень аштанга йоги, но эти техники обычно не даются на начальном этапе, потому что человек сначала должен научиться более-менее чувствовать свое тело и дыхательную мускулатуру.

«Йога подразумевает работу, направленную на гармонизацию работы всех внутренних систем пищеварительной системы, кровеносной, выделительной, нормализацию давления. Также мы работаем с опорно-двигательным аппаратом. Учим полноценно использовать объем легких, то есть дыхание становится более продуктивным. Печень, селезенка, желудок, кишечник — все начинает работать более оптимально», – рассказал Константинов.

Подробнее о том, что может дать человеку практика йоги, как выйти с «уровня коврика», двигаясь дальше в освоении йоги, и что она может дать человеку в духовном смысле – в интервью Константинова «Газете.Ru».

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