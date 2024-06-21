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Врач рекомендовал холодный кофе с апельсиновым соком для здоровья сосудов

Врач Гандельман: холодный кофе с апельсиновым соком снижает уровень холестерина

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Shutterstock/Dulin

Напиток из холодного кофе и апельсинового сока может помочь снизить уровень холестерина. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» рассказал кардиолог Герман Гандельман, сообщает «Лента.ру».

Кофе горячего приготовления содержит вещества, которые могут незначительно повысить уровень холестерина. В холодном кофе их меньше. Кроме того, апельсины тоже содержат вещества, которые снижают уровень холестерин.

«То есть эффект холодного кофе с апельсиновым соком будет двойной», — отметил Гандельман.

До этого кардиолог Саламатина назвала орехи и другую растительную пищу самыми полезными продуктами для сердца. Она посоветовала съедать 30 граммов орехов, 200 граммов фруктов, 200 граммов овощей ежедневно, один-два раза в неделю есть жирную рыбу. Также следует сократить употребление соли, сахара и красного мяса, особенно обработанного (сосисок, колбас, копченостей).

Ранее ученые назвали важный фактор риска деменции.

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