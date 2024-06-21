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Врачи рассказали, какие напитки могут привести к нарушениям сердечного ритма

AHA: напитки с электролитами могут привести к нарушениям сердечного ритма

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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Большинству людей не нужны напитки для спортсменов с электролитами: они не только не принесут пользы, но и могут навредить. Для поддержания здоровья при тренировках достаточно воды и растительной пищи. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Электролиты (кальций, магний, фосфор, натрий и калий) необходимы для работы скелетных мышц и сердца, нервов, контроля уровней глюкозы и кровяного давления. Для диеты с обилием обработанных промышленных продуктов характерны избыток натрия и дефицит остальных электролитов.

Ионы натрия и хлора могут выводиться через пот. Поэтому при сильном потоотделении, лихорадке или рвоте могут быть полезны напитки с электролитами. Однако чрезмерное употребление этих напитков может привести к нарушениям сердечного ритма, усталости, тошноте и другим проблемам. Симптомы переизбытка легко спутать с признаками дефицита.

Врачи AHA отмечают, что вместо использования дорогих напитков лучше прислушиваться к своему телу и употреблять достаточно фруктов и овощей. Также электролитами богаты зерновые и молочные продукты и многие виды рыбы.

При физической активности (спорте, работе в саду или по дому) достаточно пить обычную воду, если тренировка умеренно интенсивна и длится менее 75 минут. В противном случае напитки с электролитами могут принести пользу. Однако беременным, людям с заболеваниями почек и повышенным артериальным давлением нужно проконсультироваться с врачом перед употреблением напитков с электролитами.

Также важно обращать внимание на наличие сахара в напитках с электролитами. Многие из них содержат несколько чайных ложек сахара. Хотя это может быть полезно при тренировках на выносливость, большинство людей потребляют слишком много сахара. Его избыток связан с множеством проблем со здоровьем. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить количество добавленного сахара до 6% от общего количества калорий. Для большинства женщин это около 6 чайных ложек, для мужчин — 9 чайных ложек. При этом важно учитывать, что многие готовые продукты (колбаса, хлеб, многие полуфабрикаты) уже содержат добавленный сахар.

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