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Стало известно, какие изменения сна могут говорить о проблемах со здоровьем

npjDigitMed: изменение фенотипа сна может говорить о проблемах со здоровьем

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Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что изменение фенотипа сна (показателей его прерывистости, продолжительности и качества) может сигнализировать о диабете и инфекционных заболеваниях. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Digital Medicine (npjDigitMed).

В рамках исследования были изучены данные о специфике сна 33 тысяч человек. Ученые проанализировали качество, продолжительность и прерывистость ночного отдыха испытуемых за 5 миллионов ночей с помощью Oura Ring, умного кольца, отслеживающего показатели частоты сердечных сокращений, активности и температуры. Впоследствии полученная информация была сопоставлена с изменениями состояния здоровья участников.

Ученые выделили пять основных фенотипов сна. Первый, «здоровый» тип, предполагает непрерывный сон продолжительностью около восьми часов не менее шести дней подряд. Люди с вторым фенотипом сна отдыхали непрерывно примерно половину ночи, а далее — короткими периодами времени продолжительностью менее трех часов. Фенотип номер три предполагал преимущественно непрерывный сон и одну ночь прерывистого отдыха в неделю. Лица с четвертым фенотипом спят в основном непрерывно, но у них бывают редкие ночи, когда длительный сон нарушается пробуждениями. Фенотип номер пять является самым редким и характеризуется крайне нарушенным сном.

Результаты показали, что в рамках исследования смена фенотипа часто предшествовала развитию различных патологий, таких как диабет, апноэ, COVID-19 и грипп. Исследователи предположили, что характер и частота переключения между фенотипами сна могут предоставить во много раз больше информации, относящейся к ранней диагностике заболеваний, по сравнению с определением фенотипа сна человека в отдельности.

Ранее ученые нашли новый негативный эффект от лишения сна для функций мозга.

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