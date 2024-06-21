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Ученые назвали три главных фактора долголетия

Jama: отказ от курения, тренировки и правильное питание способствуют долголетию

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Depositphotos

Исследователи из Университета Фудань в Шанхае установили, что для достижения долголетия важны три фактора — отказ от курения, разнообразие физической активности и сбалансированное питание. Результаты работы опубликованы в журнале Jama Network Open.

Ученые проанализировали пищевые привычки и образ жизни 5222 людей в возрасте 80 лет и старше. Отмечается, что в научной работе также учитывались данные 1454 добровольцев, доживших до ста лет. Каждому человеку был присвоен так называемый индекс здорового образа жизни (ЗОЖ). На этот показатель влияли вредные привычки (курение, употребление алкоголя), время, регулярно затрачиваемое на выполнение физических упражнений, а также рациона питания и индекс массы тела (ИМТ).

Оказалось, что чаще всего доживали до ста лет люди, которые никогда не курили, всегда регулярно занимались спортом и придерживались сбалансированного питания. Ученые отметили, что при этом умеренное употребление алкоголя не обязательно было связано с неблагоприятными последствиями для здоровья, а более высокий ИМТ снижал риск развития некоторых хронических заболеваний. Также было установлено, что у городских и сельских жителей шансы дожить до ста лет были одинаковы.

Ранее ученые раскрыли новый секрет японского долголетия.

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