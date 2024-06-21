Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден новый способ борьбы с распространенной у пожилых болезнью

J. Cell. Physiol: найден способ повысить эффективность лечения остеопороза

close
100%
Shutterstock/Africa Studio

Подавление гена GPRC5A может повысить эффективность лечения остеопороза. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Cellular Physiology (J. Cell. Physiol).

Предыдущие эксперименты показали, что паратгоромон, который выделяют паращитовидные железы, может значительно укрепить кости пациентов с остеопорозом. Но одновременно это вещество способствует росту численности остеокластов — клеток, которые разрушают кость. В новом исследовании ученые нашли способ обойти это препятствие, снижающее эффективность лечения паратгормоном.

Оказалось, что ген GPRC5A подавляет созревание остеобластов — клеток, которые помогают строить кость. Препараты, которые могли бы подавить работу этого гена GPRC5A, смогут повысить эффективность лечения остеопороза с помощью паратгормона.

При остеопорозе снижается плотность костей, они становятся пористыми и хрупкими, растет риск опасных для жизни переломов. Это заболевание поражает миллионы людей ежегодно, в основном пожилых. Из-за старения населения мира и увеличения распространенности остеопороза растет нагрузка на системы здравоохранения. Кроме того, пациенты часто страдают от слабости и нуждаются в долгосрочном лечении и уходе.

Ранее эксперты рассказали, как пожилым снизить риск переломов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами