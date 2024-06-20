Ученые узнали, сколько россиян допускают уничтожения человечества силами ИИ

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» и НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) узнали отношение россиян к искусственному интеллекту (ИИ) и другим информационным технологиям. Отчет опубликован на официальном сайте организации.

Как показал анализ, большинство (61,8%) жителей России согласны, что ИИ превосходит человека в поиске информации. При этом 48,2% уверены, что эти возможности будут использоваться злонамеренно. Кроме того, почти каждый третий (32,8%) участник опроса опасается, что нейросети будут угрожать самому существованию человечества.

Наряду с этим население России демонстрирует технологический оптимизм. Значительная часть (39,5%) позитивно относятся к внедрению новых технологий, а беспокойство в связи с этой тенденцией ощущает почти четверть (24,9%) респондентов.

Кроме того, больше половины россиян тревожатся из-за безопасности личных данных (57,4%), зависимости детей от гаджетов (53,7%) и кибератак и незаконной слежки (51,7%).

Эксперты отметили, что наблюдают в российском обществе желание лучше понимать принципы работы алгоритмов, цифровой безопасности и управления временем, проведенным в интернете. Это говорит о необходимости делать технологии более прозрачными и понятными для обывателей.

Ранее ученые выяснили, что россияне стали меньше опасаться научных открытий.