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В России появится новый центр кибермедицины и нейропротезирования

ФМБА и центр «Моторика» начнут разработку протезов с обратной связью

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Компания «Моторика»

Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и исследовательский центр «Моторика» заключили соглашение о создании Центра кибернетической медицины и нейропротезирования. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Моторика».

Как уточнили в организации, кибернетическая медицина объединит в себе возможности робототехники, информационных технологий и здравоохранения. Новое учреждение сфокусируется на разработке новых типов протезов с обратной связью.

«Нейротехнологии — одно из важнейших научных и высокотехнологичных направлений развития современной медицины. Их разработка и внедрение требуют объединенных усилий большого числа разнопрофильных медицинских специалистов (неврологов, нейрохирургов и реабилитологов), нейрофизиологов, физиков, инженеров», — отметила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Кроме того, в Центре кибермедицины и нейропротезирования будут создавать технологии глубинной стимуляции мозга и нервов для борьбы с симптомами болезни Паркинсона, фантомных болей и приступов эпилепсии. Также планируется внедрение систем нейромодуляции и цифровой диагностики физиологического состояния пациентов.

По словам специалистов, работа Центра в перспективе позволит потерявшим конечности людям восстановить утраченную чувствительность с помощью протезов и настройки обратной связи между нервной системой и компьютером.

Ранее в России разработали протез для потерявших стопу при взрыве мины.

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