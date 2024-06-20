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Названо средство гигиены, которое может привести к раку полости рта

Стоматолог Мелехова: спиртовые ополаскиватели связаны с раком полости рта

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Ополаскиватели для рта на основе спирта могут повысить риск развития рака и грибковых заболеваний, поэтому их не следует использовать постоянно. Об этом «Ридусу» рассказала врач-стоматолог Вероника Мелехова.

Как объяснила врач, агрессивные ополаскиватели для рта на основе спирта уничтожают не только вредные бактерии (они вызывают кариес и воспаление), но и полезные. При этом повышается риск грибковых инфекций и даже рака.

«Поэтому спиртосодержащие и антибактериальные ополаскиватели нужно использовать только по назначению врача как лекарство. Пользоваться ими ежедневно для профилактики не стоит. Ведь постоянно раздражая слизистую, мы снижаем ее иммунитет», — объяснила Мелехова.

Из-за возможных осложнений спиртовые ополаскиватели допустимо назначать только после операций или гингивите. В остальных случаях врач рекомендовала использовать средства на водной основе.

До этого стоматолог рассказал, что чистка зубов с недостаточным количеством воды может привести к их пожелтению. Также он рекомендовал не чистить зубы сразу после употребления кислой пищи.

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.

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