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Странный камень на Марсе озадачил ученых своим цветом

NASA: марсоход Preservance нашел валун, который еще не видели на Марсе

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NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Марсоход NASA Preservance наткнулся на странный камень в ходе обследования кратера Езеро. Камера аппарата засняла крупный валун почти белого цвета, покрытый темными пятнами. Пород такого оттенка еще не находили за все время изучения Красной планеты, сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Скала, получившая название «Атоко-Пойнт» в честь похожей белой глыбы в Гранд-Каньоне. По оценкам специалистов, камень оказался 45 сантиметров в ширину и 35 сантиметров в высоту.

Используя камеры марсохода SuperCam и Mastcam-Z, ученые подтвердили, что порода состоит из пироксена и полевого шпата. Команда предположила, что бледная скала могла быть перенесена из другой части планеты по древней реке или образовалась под землей из магматического тела, прежде чем в конечном итоге оказалась на поверхности в результате эрозии. 

Исследователи добавили, что, хотя камень Атоко является «первым в своем роде», они рассчитывают найти подобные ему обломки скал в ходе дальнейшего изучения Марса.

Ранее ученые сумели заглянуть в недра Марса с помощью древних обломков Красной планеты, упавших на Землю в виде метеоритов.

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