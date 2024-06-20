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Экстремальная жара повышает риск рождения хронически больных детей, выяснили ученые

BMC PC: жаркая погода связана с гипертонией, астмой и пневмонией у новорожденных

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Shutterstock

Группа ученых из Витватерсрандского университета в ЮАР изучила долговременные последствия воздействия тепловых волн на организм беременных женщин и здоровье их детей. Специалисты пришли к выводу, что сильная жара повышает риск рождения младенцев с хроническими заболеваниями. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Pregnancy and Childbirth (BMC PC).

Команда проанализировала 29 работ, охватывающих период продолжительностью более 100 лет. Результаты показали, что высокие температуры увеличивают шансы появления на свет новорожденных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, детской астмой и пневмонией.

Согласно оценкам, риск детской пневмонии повышается на 85% при подъеме температуры на каждый градус Цельсия в течение беременности.

Другие исследования связали действие жары с развитием психических заболеваний, включая расстройство пищевого поведения и шизофрению.

Эти эффекты, по-видимому, достигают кульминации в связи с более низкой продолжительностью жизни: было обнаружено, что люди, которые подвергались повышенному воздействию тепла в утробе матери, уходили из жизни раньше сверстников, родившихся в более прохладном климате.

Ученые выделили несколько факторов вредного воздействия жары во время беременности на будущего ребенка. Среди них ухудшение здоровья матери, прямое влияние на развитие плода, включая врожденные дефекты нервной системы, увеличение риска преждевременных родов и повреждение ДНК младенца.

Исследователи призвали принять дополнительные меры по защите беременных женщин от жары во всем мире, уделив особое внимание развивающимся странам.

Ранее ученые связали изменение климата с высоким риском инсульта и деменции.

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