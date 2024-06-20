Названы причины переизбытка запасов железа в организме

Ферритин является важным железосвязывающим белком, главная его функция — создание в организме запасов железа. Его переизбыток, когда концентрации ферритина в сыворотке крови более 250 мкг/л у мужчин и более 120 мкг/л у женщин, может быть вызван пятью заболеваниями, об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгения Галафаст.

«Острые и хронические заболевания, связанные с поражением печеночных клеток, могут вызвать переизбыток железа в крови. Такие процессы происходят при гепатитах, циррозе, алкогольном поражении печени. Также к этому приводят онкологические заболевания: острый миелобластный и лимфобластный лейкоз, рак молочной железы, лимфогранулематоз», – рассказала врач.

Среди других причин повышенного уровня ферритина в сыворотке крови — гемохроматоз. Это наследственное генетическое заболевание, характеризующееся нарушением синтеза белка, который регулирует обмен железа. Формируется ложный сигнал о дефиците железа, что усиливает его всасывание в тонком кишечнике и отложение в различных органах и, как следствие, их повреждение.

«Наследственные и приобретенные гемолитические анемии, а также такие аутоиммунные заболевания, как системная красная волчанка, ревматоидный полиартрит, тоже приводят к переизбытку ферритина», – дополнила специалист.

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