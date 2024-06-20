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Врач рассказал, какое пиво считается самым вредным для фигуры

Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра наиболее вредны для фигуры

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Shutterstock

Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии рассказал изданию Daily Mail, что пиво с высоким содержанием алкоголя и сладкие виды сидра наиболее калорийны. Их употребление с большей вероятностью спровоцирует набор веса.

Врач объяснил, что «жидкие» калории ничем не отличаются от «твердых». Их избыток в рационе неизбежно приводит к увеличению количества подкожно жировой клетчатки. По словам Меллора, энергетическая ценность одной бутылки пива многих популярных видов может достигать 290 калорий. Это значительно больше, чем в некоторых кондитерских изделиях.

Диетолог уточнил, что за калорийность пива отвечает количество сахара и алкоголя в составе. В каждом грамме алкоголя содержится около семи калорий, а это значит, что чем пиво крепче, тем больший риск его употребление представляет для фигуры.

Слишком сладкими напитками также увлекаться не стоит. Врач отметил, что, согласно рекомендациям экспертов национальной службы здравоохранения Великобритании, количество ежедневно потребляемого сахара должно быть ограничено 30 граммами в день. Незаметно превысить эту норму можно, выпив две бутылки сидра объемом 330 мл. Именно в этом виде напитка чаще всего содержится много сахара.

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