Громкий храп может указывать на опасные проблемы с сердцем, выяснили ученые

Австралийские ученые из Университета Флиндерса установили, что громкий храп по ночам может не только раздражать окружающих, но и указывать на опасные для жизни проблемы со здоровьем. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Digital Medicine (NPJ DM).

Выводы команды основаны на результатах многократного ночного мониторинга, позволившего установить связь между храпом и состоянием организма. В проекте длительностью девять месяцев задействовали 12 тыс. человек из разных стран мира.

По словам специалистов, существует значительная связь между регулярным храпом во время сна и высоким кровяным давлением.

«Мы обнаружили, что 15% всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20% ночи, и что этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией», — уточнил ведущий автор исследования, доктор Бастьен Лечат.

Как показал анализ данных, у регулярно храпящих людей риск развития неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше по сравнению с тем, кто не храпит. Фактор риска снова удвоился у тех, кто постоянно храпел и страдал от апноэ в соотношении с теми, кто храпел время от времени.

По словам ученых, проблемы с храпом могут сигнализировать о необходимости как можно скорее пройти медобследование, уделяя особое внимание здоровью сердца.

Ранее исследователи назвали, какие гормональные нарушения могут вызывать храп.