Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Громкий храп может указывать на опасные проблемы с сердцем, выяснили ученые

NPJ DM: у храпящих людей риск развития гипертонии оказался выше на 50%

close
100%
Freepik.com

Австралийские ученые из Университета Флиндерса установили, что громкий храп по ночам может не только раздражать окружающих, но и указывать на опасные для жизни проблемы со здоровьем. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Digital Medicine (NPJ DM).

Выводы команды основаны на результатах многократного ночного мониторинга, позволившего установить связь между храпом и состоянием организма. В проекте длительностью девять месяцев задействовали 12 тыс. человек из разных стран мира.

По словам специалистов, существует значительная связь между регулярным храпом во время сна и высоким кровяным давлением.

«Мы обнаружили, что 15% всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20% ночи, и что этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией», — уточнил ведущий автор исследования, доктор Бастьен Лечат.

Как показал анализ данных, у регулярно храпящих людей риск развития неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше по сравнению с тем, кто не храпит. Фактор риска снова удвоился у тех, кто постоянно храпел и страдал от апноэ в соотношении с теми, кто храпел время от времени.

По словам ученых, проблемы с храпом могут сигнализировать о необходимости как можно скорее пройти медобследование, уделяя особое внимание здоровью сердца.

Ранее исследователи назвали, какие гормональные нарушения могут вызывать храп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами