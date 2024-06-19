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Ученые нашли генетическую причину невосприимчивости к COVID-19

Eureka Alert: активный ген HLA-DQA2 дает быстрый иммунный ответ на коронавирус

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Группа британских ученых из Университетского колледжа Лондона и других научных учреждений установила генетическую причину невосприимчивости некоторых людей к заражению коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Исследование опубликовано на портале научных статей Eureka Alert.

В ходе эксперимента 36 взрослым добровольцам, ранее не болевшим коронавирусной инфекцией, вводили небольшую дозу патогена через нос.

У 16 участников исследования ученые отслеживали активности иммунных клеток в крови и слизистой носоглотки, чтобы получить наиболее полную информацию об иммунной активности до, во время и после заражения.

Оказалось, что подопытные разделились на три группы: шесть из них заболели, у трех был выявлен временный положительный (транзиторный) результат без развития полной инфекции, а семеро пережили так называемую «абортивную инфекцию». Их тесты на COVID-19 всегда были отрицательными, но анализы показали появление иммунного ответа.

В подгруппах абортивных и транзиторных пациентов образцы, взятые до контакта с коронавирусом, показали, что у этих добровольцев оказались высокие фоновые активности гена под названием HLA-DQA2.

Это наблюдалось в «антигенпредставляющих» клетках, которые сигнализируют об опасности для иммунной системы. Эти клетки «показывают» образцы вируса иммунной системы и помечают их угрозу.

Как показал эксперимент, быстрый иммунный ответ способен уничтожить коронавирус на самой ранней стадии и не дать ему обосноваться в организме.

Команда отметила, что полученные результаты могут стать основой для разработки более эффективных методов лечения и вакцин, имитирующих оптимальные защитные реакции.

Ранее ученые выяснили, может ли COVID-19 вызывать многочасовую эрекцию.

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