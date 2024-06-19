Ученые узнали, куда делся метан после взрыва на «Северном потоке» в Балтийском море

Шведские ученые из Гетеборгского университета установили, куда делся газ метан, попавший в окружающую среду после подрыва газопровода «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Как показали измерения, большая часть метана так и не достигла морской поверхности и растворилась в водах Балтики.

« На основании проведенных измерений мы оцениваем, что в море в растворенном виде осталось от 10 тыс. до 50 тыс. тонн метана», — уточнила ведущий автор исследования, профессор Катарина Абрахамссон.

По словам ученых, метан распространился на большие площади и стал пищей для бактерий.

Вода в море обычно лежит в разных слоях из-за разницы в температуре и солености. Несмотря на то, что метан вытекал из газопровода с огромной скоростью и в больших количествах, исследователи не обнаружили серьезного перемешивания водных масс.

Команда предполагает, что метан растворился в акватории Балтики осенью 2022 года, когда вода снова смешалась из-за падения температуры воды.

Ученые не обнаружили следов серьезного воздействия природного газа на фитопланктон и зоопланктон. Чтобы уточнить экологический эффект крупной утечки, понадобятся новые исследования.

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