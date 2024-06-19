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Стало известно, какие продукты улучшают слух

Daily Mail: альтернативная средиземноморская диета способствует улучшению слуха

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Shutterstock

Альтернативная средиземноморская диета, предписывающая потребление растительной пищи, нежирных молочных продуктов, рыбы, орехов и птицы, способствует улучшению слуха. Об этом изданию Daily Mail рассказали профессор нейроаудиологии Университетского колледжа Лондона Дорис-Ева Бамиу и британский аудиолог Майкл Марчант.

Специалисты рассказали, что положительное влияние альтернативной средиземноморской диеты на качество слуха было задокументировано в исследовании the Conservation of Hearing Study. Ученые пригласили к участию 71 тысячу женщин в возрасте от 27 до 44 лет и попросили их описать свой рацион питания. После сбора информации исследователи приступили к наблюдению за испытуемыми. Данные о здоровье слуха добровольцев были обновлены через 20 лет.

Оказалось, что у лиц, чей рацион питания был схож с AMED (альтернативной средиземноморской диетой), риск потери слуха по мере естественного старения был примерно на 30% ниже. В рамках AMED рекомендуется отдавать предпочтение растительной пище, нежирным молочным продуктам, рыбе, орехам, оливковому маслу и птице. Долю продуктов животного происхождения и насыщенных жиров в рационе, напротив, нужно ограничить.

Исследователи объяснили, что AMED помогает снизить уровень холестерина в организме и кровяное давление, а также предотвратить запуск воспалительных процессов. Избыток холестерина и гипертония могут снизить функцию кровеносных сосудов и ухудшить кровоснабжение улитки — заполненной жидкостью области во внутреннем ухе, которая играет важную роль в обеспечении слуха.

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