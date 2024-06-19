Названы четыре дефицитных микроэлемента для россиян

Самыми дефицитными микроэлементами, которые необходимы для здоровья россиян, оказались кобальт, селен, цинк и йод. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Ученые провели исследование элементного статуса россиян, в котором приняли участие более 60 тыс. жителей разных регионов страны. Согласно полученным данным, в большинстве регионов был выявлен дефицит жизненно важных макро- и микроэлементов.

В отдельных регионах страны нехватка кобальта у россиян достигает 60%. Также у 25–45% россиян наблюдается дефицит селена, цинка — у 20–40%, а йода — у 40–50%.

«Недостаток жизненно важных химических элементов сопровождается снижением адаптивных способностей организма и развитием заболеваний даже у людей, живущих в комфортных климатических условиях», — рассказал «Газете.Ru» директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета, профессор Анатолий Скальный. — Например, дефицит кобальта приводит к снижению выносливости и анемии, а если недостает цинка, человек чаще болеет простудными заболеваниями и у него увеличивается риск развития диабета. У жителей регионов с экстремальным климатом последствия дефицита макро- и микроэлементов могут быть еще более выраженными».

Ученые предложили создать в строящемся на Сахалине агропромышленном парке межрегиональный научный кластер «Биотехнологии и медицина». Исследователи проанализируют элементный статус жителей конкретных регионов Дальнего Востока, определят, каких микроэлементов им не хватает и как это сказывается на здоровье. Для коррекции питания северян ученые разработают «арктические суперфуды» — функциональные продукты, обогащенные биологически активными компонентами. Эти компоненты будут извлекать из местных растений и биоресурсов моря, а производство суперфудов локализуют на предприятиях региона.

«Морские обитатели — трепанг, гребешок, водоросли, морские ежи, креветки, крабы — сами по себе являются суперфудами, поскольку содержат уникальные комплексы полезных для человека веществ и помогают адаптироваться к неблагоприятным условиям среды. Но их доступность для населения низкая. Поэтому разработка и внедрение в рацион морских организмов в виде продуктов функционального питания и пищевых добавок поможет обеспечить северян полноценным белком и необходимыми элементами», — объяснил Скальный.

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