проект

>

Названы четыре дефицитных микроэлемента для россиян

В Сеченовском университете назвали четыре дефицитных микроэлемента у россиян

close
100%
Shutterstock

Самыми дефицитными микроэлементами, которые необходимы для здоровья россиян, оказались кобальт, селен, цинк и йод. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Ученые провели исследование элементного статуса россиян, в котором приняли участие более 60 тыс. жителей разных регионов страны. Согласно полученным данным, в большинстве регионов был выявлен дефицит жизненно важных макро- и микроэлементов.

В отдельных регионах страны нехватка кобальта у россиян достигает 60%. Также у 25–45% россиян наблюдается дефицит селена, цинка — у 20–40%, а йода — у 40–50%.

«Недостаток жизненно важных химических элементов сопровождается снижением адаптивных способностей организма и развитием заболеваний даже у людей, живущих в комфортных климатических условиях», — рассказал «Газете.Ru» директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета, профессор Анатолий Скальный. — Например, дефицит кобальта приводит к снижению выносливости и анемии, а если недостает цинка, человек чаще болеет простудными заболеваниями и у него увеличивается риск развития диабета. У жителей регионов с экстремальным климатом последствия дефицита макро- и микроэлементов могут быть еще более выраженными».

Ученые предложили создать в строящемся на Сахалине агропромышленном парке межрегиональный научный кластер «Биотехнологии и медицина». Исследователи проанализируют элементный статус жителей конкретных регионов Дальнего Востока, определят, каких микроэлементов им не хватает и как это сказывается на здоровье. Для коррекции питания северян ученые разработают «арктические суперфуды» — функциональные продукты, обогащенные биологически активными компонентами. Эти компоненты будут извлекать из местных растений и биоресурсов моря, а производство суперфудов локализуют на предприятиях региона.

«Морские обитатели — трепанг, гребешок, водоросли, морские ежи, креветки, крабы — сами по себе являются суперфудами, поскольку содержат уникальные комплексы полезных для человека веществ и помогают адаптироваться к неблагоприятным условиям среды. Но их доступность для населения низкая. Поэтому разработка и внедрение в рацион морских организмов в виде продуктов функционального питания и пищевых добавок поможет обеспечить северян полноценным белком и необходимыми элементами», — объяснил Скальный.

Ранее врач рассказал про опасность игры в Hamster Kombat.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами