В России придумали, как вдвое сократить энергопотребление от нейросетей подобных ChatGPT

Ученые российской ИИ-компании Smart Engines представили и запатентовали в США принципиально новую модель нейросетей – биполярные морфологические сети (БМ-сети). Поведение изобретенного БМ-нейрона напоминает поведение биполярных нейронов в биологии. Использование таких нейронов позволит сократить энергоемкость чат-ботов с ИИ, типа ChatGPT, в два раза. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Smart Engines.

Разработка приблизит к созданию нейросетей по типу чата-GPT, которые будут работать на персональных компьютерах и умных часах автономно. Они позволят создать ускоритель для нейросетевых моделей, который может обеспечить 30-40% улучшение аппаратных характеристик практически без снижения качества работы.

БМ-сети – это новая парадигма, в которой ученые исключили умножения из вычислений внутри нейрона, заменив их сложениями и взятием максимума. Благодаря этому нейроны станут вычислительно-проще.

Поведение изобретенного БМ-нейрона напоминает поведение биполярных нейронов в биологии, так как позволяет моделировать процессы возбуждения и торможения. В организме биполярные нейроны отвечают за восприятие и встречаются, например, в сетчатке глаза.

Компьютерные БМ-сети способны вытеснить классические нейросети и значительно повлиять на развитие технологий ИИ в ближайшем будущем. В будущем такие нейросети заменят существующие.

«Сегодня необходимо переосмыслить используемые нейросетевые модели и существующие алгоритмы обучения, а не бессмысленно наращивать количество нейронов и транзисторов. Мы стоим на пороге эры персонального искусственного интеллекта, то есть в перспективе – не в последнюю очередь благодаря нашей разработке – появится личный, суверенный ИИ, который целиком помещается в ваш гаджет. Его никто не отберет и не заблокирует. В отличие от того же Chat GPT, который находится на серверах», – рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

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