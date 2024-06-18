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Названы самые полезные для женщин виды рыбы

Nature Foods: мелкая дикая рыба снижает риск летального исхода от рака у женщин

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Ученые из Высшей медицинской школы Университета Нагоя (Япония) обнаружили, что мелкая дикая рыба, такая как тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу снижает риск преждевременного ухода из жизни в связи с раком и другими заболеваниями у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

В исследовании приняли участие 80 802 женщины в возрасте от 35 до 69 лет. Испытуемых попросили рассказать о своем рационе и сообщить, сколько мелкой рыбы они обычно употребляют.

После сбора информации ученые приступили к наблюдению за участниками, которое длилось в течение девяти лет. За это время было зарегистрировано 2482 летальных исхода, при этом 60% (1495) от общего числа произошли по причине развития онкологических заболеваний.

Ученые установили, что у женщин, потреблявших мелкую дикую рыбу от одного до трех раз в месяц, от одного до двух раз в неделю, а также более трех раз в неделю, риск летального исхода по всем причинам был снижен в 0,68, 0,72 и 0,69 раза, а риск преждевременного ухода из жизни по причине рака — в 0,72, 0,71 и 0,64 раза соответственно. У испытуемых мужского пола такая корреляция была менее выражена.

Отмечается, что под мелкой дико рыбой подразумеваются такие виды, как тихоокеанский и перуанский анчоус, килька, путассу, сельдь и скумбрия. Ранее исследования показали, что содержание кальция, йода, железа, омега-3, витаминов В12 и А в такой рыбе выше, чем в лососе. Эти питательные вещества необходимы для поддержания общего состояния здоровья в норме. 

Ученым еще предстоит выяснить, какие пищевые компоненты, входящие в состав мелкой рыбы, обладают противораковым эффектом. Для этого нужно провести дополнительные исследования.

Ранее ученые раскрыли новый секрет японского долголетия.

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