Цикл видеосюжетов «Теория всего» расскажет о научных открытиях

Сбер, Сколтех и РБК запускают цикл тематических видеосюжетов о развитии науки «Теория всего». Проект будет интересен как академическому сообществу, так и массовому зрителю, сообщили в пресс-службе банка.

Сюжеты посвящены прорывным исследованиям, которые определят наше будущее и уже формируют настоящее: искусственному интеллекту, робототехнике, квантовым вычислениям, нейронаукам, наукам о жизни, новым материалам и другим перспективным областям.

«Теория всего» включает четыре формата — «Смыслы», «Люди», «Идеи» и «Горизонты».

В трех выпусках «Смыслов» ведущий будет беседовать с авторитетными учеными о передовых научных областях и прорывных технологиях.

О том, как совершаются открытия и как они внедряются в жизнь, расскажут «Люди». Это будет цикл репортажей из лабораторий и предприятий, которые реализуют разработки ученых.

В «Идеях» специалисты переведут сложные понятия с научного языка и доступно расскажут о технологиях настоящего и будущего.

В дискуссии «Горизонты» ученые обсудят, как наука отвечает на глобальные вызовы современности и будущего.

Как объяснил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, видеопроект ″Теория всего″ покажет, что наука означает на практике: как рождаются идеи, как они превращаются в технологии, как на их основе создаются пилотные продукты и как они выходят в массовое производство.

«Весь этот цикл — от идеи до ее воплощения — мы наглядно представим. И продемонстрируем, в чем на самом деле заключается сила науки, как она меняет мир и нас самих», — пояснил Герман Греф.

Академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов констатировал, что Сбер теперь активно занимается научно-популярными проектами.

«Сколтех имеет богатый опыт в популяризации науки, и мы ценим возможность объединить усилия со Сбером и РБК в работе над циклом «Теория всего». Убежден, что зрители оценят проект по достоинству», — сказал Кулешов.

Первый выпуск выйдет 17 июня в 12:00.