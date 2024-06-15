Врач рассказала, как стать менее привлекательным для комаров

Привлекательность человека для них зависит от того, какие микробы живут на коже человека. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова, сообщает 78.ru.

Одни из важнейших факторов, влияющих на привлекательность человека для комара — тепло и углекислый газ, которые выделяют люди при потении. Маленькие дети потеют меньше, поэтому комары обращают на них меньше внимания. Также комары ориентируются на запахи, которые исходят от кожи человека. Их выделяют микробы, живущие на поверхности кожи. Важно следить за ее здоровьем и общим состоянием организма, так как многие заболевания приводят к изменениям в микробном составе.

Чтобы снизить риск атаки комаров, следует носить светлую одежду, добавила врач. И не стоит от них отмахиваться: вибрации и движения — сигнал для насекомых о том, что рядом есть добыча.

Что касается влияния группы крови, то исследования неоднозначны: некоторые опросы показывают, что люди с определенной группой крови чаще страдают от укусов комаров.

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