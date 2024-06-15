проект

>

Врач рассказала, как стать менее привлекательным для комаров

Аллерголог Давлятова: защититься от комаров помогает светлая одежда

close
100%
Depositphotos

Привлекательность человека для них зависит от того, какие микробы живут на коже человека. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова, сообщает 78.ru.

Одни из важнейших факторов, влияющих на привлекательность человека для комара — тепло и углекислый газ, которые выделяют люди при потении. Маленькие дети потеют меньше, поэтому комары обращают на них меньше внимания. Также комары ориентируются на запахи, которые исходят от кожи человека. Их выделяют микробы, живущие на поверхности кожи. Важно следить за ее здоровьем и общим состоянием организма, так как многие заболевания приводят к изменениям в микробном составе.

Чтобы снизить риск атаки комаров, следует носить светлую одежду, добавила врач. И не стоит от них отмахиваться: вибрации и движения — сигнал для насекомых о том, что рядом есть добыча.

Что касается влияния группы крови, то исследования неоднозначны: некоторые опросы показывают, что люди с определенной группой крови чаще страдают от укусов комаров.

Ранее врач рассказала, сколько котлет и сырников содержат дневную норму белка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами