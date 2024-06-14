Тренировки на свежем воздухе улучшают память, выяснили ученые

Ученые из Техасского университета A&M обнаружили, что выполнение упражнений на свежем воздухе улучшает внимание, исполнительную функцию и рабочую память, а также повышает настроение. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Lifestyle Medicine (АJLМ).

Исследование ученых из США основано на результатах ранее опубликованных научных работ на тему влияния физической активности на психическое и физическое здоровье (мета-анализ). Одно из включенных в обзор исследований показало, что езда на велосипеде в естественных условиях на открытом воздухе способствует улучшению показателей направленного внимания (способности сфокусироваться на одной задаче) и повышению настроения. Использование велотренажера в рамках эксперимента не было связано с такими благоприятными эффектами.

Аналогичным образом ходьба на свежем воздухе стала фактором улучшения показателей внимания, рабочей памяти и исполнительной функции. Такие результаты были получены путем оценки когнитивных способностей 30 добровольцев, которые до начала прохождения тестов совершили прогулки в помещении (на беговой дорожке) и на улице.

Ученые предположили, что в основе такой корреляции лежит множество механизмов, включая снижение стресса, укрепление иммунной функции и налаживание новых социальных контактов. По мнению исследователей, контакт с природой (пробежки в парке или занятия на открытой спортивной площадке) может обеспечивать более обширный спектр преимуществ для здоровья, чем тренировки в зале или дома.

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