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В России создали первый дрон с быстрой водородной заправкой

В МАИ спроектировали первый БПЛА с возможностью быстрой водородной заправки

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Shutterstock

Специалисты лаборатории №2 Передовой инженерной школы Московского авиационного института (ПИШ МАИ) спроектировали беспилотный летательный аппарат самолетного типа с использованием водородной гибридной энергоустановки. Это будет первый в мире БПЛА с возможностью быстрой водородной заправки, об этом «Газете.Ru» рассказали в ПИШ МАИ.

Энергоустановка обладает мощностью 2 кВт с энергетическими характеристиками, перспективными для использования в БПЛА взлетной массой до 35 кг. Сейчас дрон находится на стадии изготовления пилотного образца.

В предыдущие годы различными коллективами — как иностранными, так и отечественными — были созданы пилотные образцы БПЛА с водородной энергоустановкой. Однако это первый дрон с упором на быструю водородную заправку, также он обладает самой высокой дальностью полета по сравнению с отечественными аналогами.

Согласно расчетам ученых, разрабатываемое изделие превзойдет электрические аналоги с чисто аккумуляторными энергоустановками по длительности или дальности полета более чем в 5 раз.

В рамках работы был разработан конвертер тока и бортовая буферная аккумуляторная батарея, позволяющие проводить многократные циклы заряда-разряда без потери емкости на длительном сроке службы. Кроме того, еще одна особенность топливного элемента — отсутствие необходимости частого технического обслуживания и длительный срок службы без замен.

К середине 2025 года планируется завершить цикл испытаний БПЛА и продемонстрировать устройство.

Ранее ученые нашли способ предотвращения ДТП на дорогах.

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