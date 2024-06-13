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«Парк юрского периода» вдохновил ученых на создание искусственного янтаря

JACS: синтетический аналог янтаря способен хранить ДНК при комнатной температуре

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Xiao Jia/Longyin Amber Museum

Американские ученые из Массачусетского технологического института создали искусственный аналог янтаря, который можно использовать для долговременного хранения информации в виде ДНК, будь то геномы живых организмов или цифровые файлы. Исследование опубликовано в научном издании Journal of American Chemical Society (JACS).

ДНК дает способ сохранять цифровую информацию с очень высокой плотностью: теоретически кофейная кружка, полная ДНК, могла бы вместить в себя все мировые данные. ДНК также очень стабильна, ее относительно легко синтезировать и секвенировать.

По словам авторов открытия, они вдохновлялись знаменитым фантастическим фильмом Стивена Спилберга «Парк юрского периода», где ученым удалось возродить динозавров из капель крови внутри комаров, застывших в янтаре.

Большинство современных методов хранения ДНК требуют низких температур, поэтому они потребляют много энергии и неосуществимы во многих частях мира.

Напротив, янтарноподобный полимер может хранить ДНК при комнатной температуре, защищая молекулы от повреждений, вызванных теплом или водой.

Вещество состоит из стирола и сшивающего агента, которые вместе образуют термореактивный материал — сшитый полистирол. Он хорошо отталкивает влагу и выдерживает нагрев до 75 °C, но его также можно разложить с помощью молекул соединения цистеамина.

Исследователи показали, что они могут использовать этот полимер для хранения последовательностей ДНК, кодирующих музыкальную тему из «Парка юрского периода», а также всего генома человека. Они также продемонстрировали, что ДНК можно легко удалить из полимера, не повреждая ее.

Ранее российские ученые разработали способ проверки подлинности янтаря.

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