Россиянам рассказали, как нарушения слуха влияют на состояние мозга

Нарушения слуха могут привести к развитию когнитивных нарушений и депрессивного состояния, рассказала «Газете.Ru» врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова.

«При помощи слуха мы получаем большое количество информации, это один из важнейших органов для человека. И когда работа слуха нарушается и, соответственно, нарушается процесс восприятия речи, это приводит к повышенному риску развития деменции», – рассказала врач.

По ее словам, при нарушениях слуха страдает мыслительная, аналитическая деятельность, возникают когнитивные нарушения.

«Кроме того, часто пациенты с тугоухостью из-за своих проблем сами обрекают себя на социальную изоляцию, перестают общаться, закрываются. Это влечет за собой развитие депрессии, которая также повышает риск развития деменции. Поэтому важно вовремя выявить проблему и приступить к терапии», – заключила врач.

Подробнее о том, можно ли снизить степень тугоухости в старости, какие болезни и препараты могут вызвать снижение слуха, как тугоухость влияет на состояние мозга и какие меры профилактики проблем со слухом существуют — в интервью Щербаковой «Газете.Ru».

Ранее ученые вернули глухим детям слух с помощью генной терапии.