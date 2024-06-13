Перечислены болезни, которые могут привести к проблемам со слухом

Проблемы со слухом могут быть вызваны различными заболеваниями, в том числе болезнями сердечно-сосудистой системы, ожирением и сахарным диабетом, рассказала «Газете.Ru» врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова.

«Поражения сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертония или атеросклероз сосудов головного мозга или шеи связаны со снижением слуха. Во-первых, здоровье волосковых клеток — тончайших нервных клеток, которые находятся в улитке и отвечают за улавливание и преобразование звуковых сигналов в электрические импульсы, — зависит от здоровья кровеносных сосудов, поставляющих к ним кислород. Если клетка не получает достаточного питания, она прекращает свое существование и не восстанавливается — это вызовет сенсоневральную потерю слуха и чем больше клеток уничтожено, тем хуже слух. Инсульт, если он поражает те участки, что отвечают за слух или равновесие, тоже может вызвать нарушение слуха вплоть до глухоты», – рассказала Щербакова.

Кроме того, по ее словам, сахарный диабет и ожирение тоже могут вызывать проблемы со слухом. Эти состояния связаны с нарушением баланса микрофлоры в кишечнике и развитием хронического воспаления.

«Известно, что ожирение, как и сахарный диабет, сопряжены с определенным типом питания. А именно с продуктами, содержащими высокий уровень жиров и простых углеводов. Они могут провоцировать нарушения микрофлоры в кишечнике, что, в свою очередь, приводит к развитию хронического воспаления различных органов и систем, в том числе слуха», – рассказала врач.

Помимо этих заболеваний проблемы со слухом могут быть вызваны отитами, механическими травмами, например, переломами и трещинами височной кости, или опухоли, например, невринома слухового нерва , при которой нарушается проводимость по слуховому нерву.

«К потере слуха также могут привести воспаление внутреннего уха (гнойный лабиринтит) и воспаление оболочек мозга (менингит), корь, грипп или герпес. Аллергические или аутоиммунные заболевания также могут привести к воспалению и повреждению внутренних органов слуха», – рассказала сурдолог.

Подробнее о том, можно ли снизить степень тугоухости в старости, какие болезни и препараты могут вызвать снижение слуха, как тугоухость влияет на состояние мозга и какие меры профилактики проблем со слухом существуют — в интервью Щербаковой «Газете.Ru».

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