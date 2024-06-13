Врач назвал две работающие пищевые добавки

Регулярный прием поливитаминов и пищевых добавок не снижает риск развития сердечных заболеваний, рака, деменции и других заболеваний. Только добавки с железом и фолиевой кислотой эффективны для лечения анемии и предотвращения дефектов мозга у младенцев. Об этом изданию Daily Mail рассказал семейный врач из США Майк (Михаил Оскарович) Варшавски.

По словам врача, явной клинической пользы от приема пищевых добавок нет. Результаты многочисленных исследований показали, что прием БАД (биологически активных добавок) не влияет на риск развития рака, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств. Кроме того, избыток определенных витаминов, минералов и микроэлементов может быть опасен. Повышение концентрации витамина В может вызвать воспаление в организме, а неконтролируемый прием витамина А способен спровоцировать повреждение органов.

Варшавски уточнил, что все необходимые организму питательные вещества можно получать, придерживаясь сбалансированной диеты. Именно правильное питание в сочетании с физическими упражнениями обеспечивает сохранение и укрепление здоровья.

Доктор отметил, что только добавки с железом и фолиевой кислотой обладают доказанной эффективностью. Первые применяются пациентами с железодефицитной анемией для повышения уровня энергии, а вторые прописывают беременным женщинам для предотвращения дефектов головного мозга у будущих детей.

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