проект

>

Врач оценил различные процедуры для лечения артрита

Доктор Мясников: при артрите могут помочь йога, плавание, ходьба и гимнастика

close
100%
Shutterstock

Не существует эффективного лекарства против остеоартрита, есть только способы смягчить симптомы: наружные НПВС или мази с капсаицином, а также гимнастика. Об этом в своем Telegram-канале рассказал доктор Александр Мясников.

«Только снижение веса, ходьба, плавание, йога, суставная гимнастика, через лень и боль (но уважая боль — тут тонкая грань!) 5 раз в неделю по 30-60 минут», — перечислил врач эффективные методы борьбы с остеоартритом.

Для смягчения боли врач рекомендовал наружные нестероидные противовоспалительные средства и мази с капсаицином. Неэффективными врач назвал инъекции гиалуроновой кислоты в суставы, артроскопическую операцию, PRP-терапию и блокаду нервов. Все эти процедуры либо доказали неэффективность, либо недостаточно изучены.

«Проблема осложняется еще и тем, что по прошествии времени боль становится смешанной — она как бы закрепляется, образует порочный круг, — и теперь это не только результат воспаления, но и невралгия», — отметил врач.

Ранее доктор Мясников назвал половые инфекции, которые не нужно лечить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами