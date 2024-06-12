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Развеян миф о том, что кокосовое масло отбеливает зубы

Стоматолог Сотникова: кокосовое масло не отбеливает зубы

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Отбеливание зубов кокосовым маслом – один из известных народных методов отбеливания. Однако он не работает, рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова.

Считается, что при полоскании полости рта маслом, налет залипает на него, а благодаря большому количеству лауриновой кислоты в составе, кокосовое масло обладает выраженным бактерицидным эффектом. Оно обволакивает зуб и нарушает процесс жизнедеятельности бактерий.

«В действительности это не так. Бактериальные колонии имеют ферменты, которые быстро расщепляют «кокосовую плёнку». Поверхностное загрязнение зубов можно убрать только абразивными средствами (щетка, air-flow) при проведении профессиональной гигиены полости рта», – рассказала Сотникова.

По ее словам, при отбеливании эмали используется перекись водорода. Под направленным излучением холодного света она расщепляется на атомарный кислород и Н2О. Кислород глубоко проникает в структуру ткани зубов, растворяя пигмент. После этого, вода вымывает весь краситель из структуры зуба.

«Полоскание рта кокосовым маслом действительно влияет на цвет зубов и дает небольшое снижение интенсивности окрашивания после удаления масла. Но настоящего отбеливающего эффекта такая практика не дает», – заключила врач.

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