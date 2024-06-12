Россиянам рассказали, как предотвратить облысение у мужчин

Андрогенное облысение, также известное как мужская андрогенетическая алопеция, представляет собой процесс выпадения волос, который обусловлен генетическими и гормональными факторами. Этот процесс невозможно предотвратить, но можно замедлить правильно подобранными методами лечения. Сегодня существует четыре вида терапии, – рассказала «Газете.Ru» терапевт, врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Алена Паршина.

«Андрогенную алопецию невозможно предотвратить, но можно замедлить правильно подобранным лечением. В качестве лечения врач может назначить наружные средства, которые выпускаются в виде жидкости или пены и наносятся на волосистую часть головы. Также возможен прием рецептурных лекарственных препаратов, однако они имеют ряд противопоказаний», – объясняет врач.

Существует еще один метод лечения — мезотерапия. Пробирку с венозной кровью пациента помещают в центрифугу, где жидкая часть биоматериала отделяется от форменных элементов – клеток крови.

«В результате эритроциты оказываются в нижней части емкости, а плазма, богатая тромбоцитами и факторами роста, поднимается в верхнюю часть пробирки. Именно плазму отбирают из пробирки и обкалывают ею кожу головы маленькой иглой до 4 мм. Считается, что этот метод способствует укреплению волосяных фолликулов, однако у него низкая доказанная эффективность. Существуют также различные методы хирургического лечения, например, пересадка волос путем трансплантации волосяных фолликулов или лоскутов кожи. Научные исследования проводились по эффективности лишь немногих из этих методик, однако пациенты, обеспокоенные потерей волос, могут совместно с врачом рассмотреть возможность их применения», — добавила Алена Паршина.

Андрогенное облысение возникает в результате воздействия андрогенов — группы гормонов, включающих тестостерон и его производные. Они влияют на волосяные фолликулы, приводя к их постепенному разрушению и уменьшению в размерах. Андрогенное облысение чаще всего является самостоятельной проблемой, не связанной с наличием других заболеваний.

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