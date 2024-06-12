Ученые выяснили, что может вдвое увеличить кровоток в сердце

Миокардиальный кровоток в сердце увеличивается примерно в два раза при повышении внутренней температуры тела на 1,5 ℃. Потенциально это может привести к инфаркту у людей с ишемической болезнью сердца, показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Предыдущие исследования выявили связь между высокой температурой воздуха и риском сердечно-сосудистых катастроф. Новая работа выявила механизм, который может стоять за этой связью.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых молодых людей (средний возраст 28 лет), 21 здоровый пожилой человек (средний возраст 67 лет) и 20 пожилых людей с ишемической болезнью сердца (средний возраст 70 лет). Их подвергли воздействию тепла до повышения внутренней температуры тела на 1,5 ℃.

Ученые измерили миокардиальный кровоток (объем крови, который получает один грамм сердечной мышцы за минуту) до и после воздействия тепла. Показатель вырос вдвое при повышении внутренней температуры на 1,5 ℃.

У семи пациентов с ишемической болезнью сердца это привело к бессимптомной ишемии миокарда — временному нарушению кровообращения сердечной мышцы. Это состояние связано с повышенным риском инфарктов, аритмии и других расстройств работы сердца. Результаты подчеркивают опасность высоких температур для людей с ишемической болезнью сердца.

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