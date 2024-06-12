Названы вредные для сердца продукты растительного происхождения

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) в составе международного научного коллектива установили, что ультраобработанные продукты растительного происхождения (такие как чипсы) могут повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health—Europe.

Ультра-обработанные продукты (УОП) — это еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов для усиления вкусовых качеств и создания привлекательного внешнего вида. Ультраобработанными могут быть как продукты животного происхождения (бургеры, мясные полуфабрикаты и готовые блюда), так и растительного (чипсы, сухарики, батончики мюсли, орехи в карамели).

Исследование с участием 118 тысяч британцев в возрасте от 40 до 69 лет показало, что растительные УОП могут быть вредны для сердца. Такой вывод ученые сделали на основе сопоставления данных о рационе питания участников с их историей болезни. Было установлено, что у людей, часто потребляющих чипсы и другую обработанную растительную пищу с большим количеством жиров и сахара в составе, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был повышен на 7%.

Минимально обработанные продукты растительного происхождения (крупы, фрукты, овощи, орехи, цельные злаки), напротив, снижали вероятность появления проблем с сердцем на 7%, а риск летального исхода в связи с болезнями сердца и сосудов — на 15%.

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