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Ученые выяснили, что газ с запахом моря помогает охлаждать Землю

NatMicrobio: водоросли Pelagophyceae выделяют газ, отражающих энергию Солнца

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Frederic Ducarme

Международная группа ученых из Китая и Великобритания установила, что чрезвычайно распространенный тип океанских водорослей играет важную роль в охлаждении климата Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobio).

Речь идет о водорослях Pelagophyceae, производящих соединение под названием диметилсульфониопропионат (ДМСП).

ДМСП помогает морским микроорганизмам выживать, защищая их от перепадов солености, холода, высокого давления и окислительного стресса.

Кроме того, это соединение отвечает за характерный запах моря — он исходит от газа диметилсульфида (ДМС), который образуется из ДМСП.

Когда ДМС выбрасывается в атмосферу, продукты окисления ДМС помогают формировать облака, которые отражают солнечный свет от Земли, эффективно охлаждая планету.

По словам исследователей, нужно продолжать изучать водоросли Pelagophyceae в их естественной среде обитания, чтобы лучше понять влияние этих растений на глобальный климат.

Ранее ученые нашли в Гренландии гигантские вирусы, способные защитить льды от таяния.

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