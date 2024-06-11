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«Злобным» спортсменам чаще достается золото на Олимпийских играх, выяснили ученые

PID: эгоцентричные и безжалостные спортсмены чаще достигают больших успехов

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Shutterstock

Ученые из Университета Трент в Ноттингеме (Великобритания) обнаружили, что эгоцентричные, безжалостные и манипулирующие спортсмены чаще завоевывают золотые медали на Олимпийских играх. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Individual Differences (PID).

Ученые проанализировали личностные качества более 300 элитных спортсменов и сопоставили полученные результаты с их профессиональными достижениями. Отмечается, что участниками исследования стали пловцы, триатлонисты и велосипедисты.

Особенности характера испытуемых описали в соответствии с так называемой Темной триадой. Определение «темный» указывает на злонамеренные, негативные для окружающих особенности характера — нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Нарциссизм представляет собой завышенное, претенциозное самовосприятие, макиавеллизм — это черта личности, характеризующаяся склонностью к межличностным манипуляциям, безразличием к морали, отсутствием эмпатии и безжалостностью, жестокостью к окружающим. Психопатия сопровождается нарушением эмпатии и неспособностью к раскаянию.

Результаты показали, что эгоцентризм, безжалостность и манипулятивность чаще были присущи высококлассным спортсменам, завоевавшим золотые медали на Олимпийских играх. Исследователи также обнаружили, что тренеры были менее благосклонны к спортсменам с высокими показателями безжалостности или психопатии. В то же время более безжалостные атлеты чувствовали себя менее комфортно при работе со своими тренерами и меньше уважали их.

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