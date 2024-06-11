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Россиянкам рассказали, как по характеру боли в груди определить наличие опухоли

Онколог Исакова: односторонняя боль в груди у женщин указывает на опухоль

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Мастодиния, или масталгия — термин, который обозначает боль в молочной железе. Существует три вида масталгий, которые отличаются по характеру болей и причинам. Так, односторонняя боль в груди может указывать на новообразование, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

Самая распространенная боль – циклическая. По словам врача, она имеет прямую связь с менструальным циклом. Для этого вида мастодинии характерны двусторонние боли во второй половине цикла — непосредственно перед менструацией. Они сопровождаются отечностью молочных желез, их нагрубанием и повышенной чувствительностью.

«Ациклическая мастодиния — это боль в молочной железе, которая не имеет связи с менструальным циклом и гормональными изменениями. Причинами ее возникновения могут быть доброкачественные образования молочных желез, например, кисты, прием оральных контрацептивов, мастит — инфекционное-воспалительное заболевание груди, а также большой размер молочных желез, травмы желез или ранее перенесенные на груди операции. Для ациклической мастодинии характерна односторонняя боль, которая появляется в какой-то конкретной области молочной железы, но также она может быть и двусторонней, если причиной послужил, например, большой размер груди. В случаях ациклической мастодинии женщине назначают УЗИ или маммографию, а лечение подбирается в зависимости от причины болей», – рассказала врач Исакова.

Отдельно выделяют экстрамаммарную масталгию — это ощущение болезненности в молочной железе, вызванная не функциональными либо патологическими изменениями в грудных железах, а нарушениями в работе других органов и систем. Чаще развивается при обменно-дистрофических заболеваниях позвоночника, суставов, болезнях сердца, радикулярном и миалгическом синдромах. Для этого вида мастодинии характерна односторонняя боль, но иногда и она может быть двусторонней, также она может сопровождаться болями в мышцах.

«Стоит также отметить, что боль не является ведущим симптомом злокачественных образований груди. Чтобы не пропустить онкопатологию на ранних стадиях, необходимо периодически проходить скрининг — делать маммографию с 40 лет один раз в два года. Но если у женщины есть родственницы по первой линии, например, мама, бабушка или сестра с таким диагнозом, то скрининг нужно проводить также с 40 лет, но ежегодно», — рекомендует врач СберЗдоровья.

Ранее врач назвал вред для здоровья от отсутствия зубов.

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