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Стало известно, сколько темного шоколада можно есть в день без вреда здоровью

FRI: в день можно безопасно употреблять около 30 граммов темного шоколада

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Shutterstock

Ученые из Университета Тулейна установили, что в день можно безопасно употреблять одну унцию (около 30 граммов) темного шоколада. Такое количество не подвергает человека риску отравления токсичными металлами, содержащимися в этом продукте. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Research International (FRI).

Ученые объяснили, что шоколад некоторых брендов может содержать свинец и кадмий в опасных для здоровья количествах. В ходе исследования они проанализировали 155 образцов темного и молочного шоколада, чтобы выяснить, в каких из них токсичных металлов больше всего.

Исследование показало, что только в пяти образцах темного шоколада (в том числе одном образце с 50-процентным содержанием какао) количество кадмия было признано представляющим опасность для трехлетних детей (но не для взрослых) при условии употребления двух плиток в неделю. Также в продукции не нашли избыточного количества свинца и других токсичных металлов.

Исследователи также рассортировали шоколад по географическому признаку и обнаружили, что в темном шоколаде из Южной Америки содержание кадмия и свинца было выше, чем в шоколаде из Азии и Западной Африки. Ученые установили, что темный шоколад с большим количеством кадмия и свинца безопасен при условии потребления одной унции (около 30 граммов) в день. Такое количество также обеспечивает организм медью, железом, марганцем, магнием и цинком без повышения риска избыточного поступления сахара и жиров.

Ранее в фабричных шоколадных десертах нашли вызывающие рак вещества.

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