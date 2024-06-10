Врач рассказал, как отличить мигрень от головной боли другого вида

В отличие от других видов головной боли, мигрень чаще проявляется в подростковом и юном возрасте. В отличие от кластерных головных болей, мигрень чаще встречается у женщин. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Джон Мессмер, медицинский директор Penn State Health Medical Group — многопрофильного медицинского центра при Пенсильванском государственном университете.

Врач объяснил, что мигрень — это сильная, пульсирующая головная боль, которая может возникать регулярно (иногда несколько раз в месяц). Мигрень может сопровождаться так называемой аурой — сенсорным нарушением, которое может включать появление перед глазами вспышек света, слепых пятен и других изменений зрения. Мигрень обычно поражает одну сторону головы и может длиться несколько дней. Обычно физическая активность усугубляет ее. Врач добавил, что мигрень, в отличие от других видов головной боли, проявляется уже в юном возрасте.

Кластерная головная боль как неврологическое расстройство также характеризуется повторяющимися сильными болевыми ощущениями в области одной из сторон головы или вблизи одного глаза. По словам Мессара, боли такого вида, в отличие от мигрени, чаще встречаются у мужчин. Они возникают из-за нарушения работы тройничного нерва, передающего мозгу информацию о прикосновениях и ощущениях в области трех лицевых зон: нижнечелюстной, верхнечелюстной и глазной.

Точная причина развития мигрени неизвестна. Однако потребление алкоголя и определенных продуктов питания, а также нахождение в разных фазах менструального цикла у женщин входят в число наиболее распространенных провоцирующих факторов.

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