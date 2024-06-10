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Стало известно, как обезопасить человека с деменцией дома

MedicalXpress: из дома человека с болезнью Альцгеймера лучше убрать коврики

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Depositphotos

Отсутствие ковриков, контрастный интерьер, мягкий свет и покрытие острых углов мебели специальными накладками помогает обезопасить людей с деменцией дома. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Дженнифер Ридер, директор образовательных и социальных служб Alzheimer's Foundation of America — организации, миссия которой заключается в поддержке людей, осуществляющих уход за страдающими болезнью Альцгеймера.

Ридер объяснила, что деменция может стать причиной ухудшения зрения человека. Люди с этим заболеванием испытывают затруднения с оценкой расстояния и ориентацией в пространстве. Чтобы улучшить этот навык и повысить качество жизни людей с деменцией в интерьере нужно использовать контрастные цвета. Верхний свет (общее освещение) следует сделать приглушенным для предотвращения перенапряжения зрения.

Чтобы уберечь людей с деменцией (в том числе с болезнью Альцгеймера) от травм в результате падений, Ридер рекомендует убрать все маленькие коврики или прикрепить к ним противоскользящие резиновые подложки. Острые углы мебели стоит покрыть специальными резиновыми накладками. Это поможет избежать ушибов в случае столкновений.

Ранее были названы вещества, дефицит которых приводит к снижению когнитивных способностей.

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