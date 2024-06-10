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Назван компонент хлеба и шоколада, повышающий риск развития диабета

TheLancet: эмульгаторы в составе хлеба и шоколада повышают риск развития диабета

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Pexels

Ученые из Северного университета Сорбонны в Париже выявили связь между потреблением определенных пищевых эмульгаторов и повышенным риском развития сахарного диабета второго типа. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

В исследовании приняли участие более 100 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 43 года. Большая часть испытуемых (79%) были женщинами. На первом этапе участники предоставили ученым двухдневные записи обо всех потребляемых продуктах и напитках. В течение последующих 14 лет каждые шесть месяцев добровольцы обновляли данные о своем рационе. За время наблюдения у 1056 человек был диагностирован сахарный диабет.

Ученые установили, что с большей вероятностью это заболевание развивалось у людей, которые потребляли много эмульгаторов. Эмульгаторы — это вещества, которые позволяют смешивать различные субстанции для создания привлекательной и однородной текстуры пищевых продуктов. Они широко используются при производстве мороженого, хлеба и шоколада.

Исследователи уточнили, что каррагинаны (и загуститель Е407) повышали риск развития диабета на 3% при увеличении дозы на 100 мг в день), трикалийфосфат (E340) — на 15% при употреблении 500 мг в день, сложные эфиры моно- и диацетилтартаровой кислоты, моно- и диглицеридов жирных кислот (пищевая добавка E472e) — на 4% при условии потребления 100 мг в день. С сахарным диабетом также коррелировало повышенное потребление E331, E412, E414 и E415.

Ранее ученые выяснили, что накопление жира в мышцах повышает риск диабета.

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