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Интенсивные тренировки могут привести к увеличению веса, доказали ученые

МSSЕ: тренировки могут вести к увеличению веса, нарушая выработку кортикостерона

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Freepik

Ученые из Университета Цукубы в Японии обнаружили, что нарушение циркадного ритма выработки гормона кортикостерона после интенсивных тренировок может привести к снижению физической активности и теплопродукции. Такой эффект способен не только «тормозить» похудение, но и вызывать набор веса у мышей. Результаты исследования опубликованы в Medicine & Science in Sports & Exercise (МSSЕ).

В ходе эксперимента лабораторных мышей разделили на три группы для выполнения высокоинтенсивных упражнений, упражнений умеренной интенсивности и отдыха. После завершения тренировок ученые проследили за тем, как изменился уровень повседневной подвижности грызунов, а также измерили температуру их тел и оценили уровень гормона кортикостерона в крови.

Один из так называемых «гормонов стресса» кортикостерон следует определенному циркадному ритму, вырабатываясь в небольшом количестве перед сном и достигая пика при пробуждении. Он регулирует уровень физической и умственной активности.

Результаты эксперимента показали, что в группе высокоинтенсивных упражнений уровень физической активности и основная температура тела после тренировки значительно снизились, а масса тела мышей — повысилась. Кроме того, исследователи выявили нарушение синхронизации между физической активностью и температурой тела. Они подтвердили наличие положительной корреляции между относительно низкими уровнями кортикостерона в крови во время бодрствования и нежеланием мышей двигаться.

Ученые подытожили, что нарушение циркадного ритма выработки кортикостерона может приводить к снижению физической активности и температуры тела, что способствует увеличению веса.

Ранее эксперты рассказали о методе «30-30-30» для похудения и оздоровления.

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